Çorlu Deresi'ne, oradan da Ergene Nehri'ne karışan kanalın suyunun kırmızı aktığını gören ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikadan bırakıldığı tahmin edilen kimyasal atığın suyun rengini etkilediği tahmin ediliyor.
2018 YILINDA 3 İŞLETME CEZA ALMIŞTI
Dereye 2018 yılında atık suyunu akıtarak, nehrin renginin değişmesine sebep oldukları gerekçesiyle 3 işletmeye 291 bin 755 lira ceza uygulanmıştı.
Görenleri korkutan görüntü! Tekirdağ'da Kamara deresi kırmızı akıyor Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Kamara Deresi kırmızı akmaya başladı. Ekipler kirliliğin sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.