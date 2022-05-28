Türkiye Gazetesi

Piknik yapmak için Diyarbakır'a giden Batmanlı ailenin, günü kahreden bir olayla bitti. Çaya girmek isteyen küçük kızın akıntıya kapıldığını gören kadın, çocuğu kurtarmak için atladığı suda boğularak hayatını kaybetti.

KIZI KURTARDI, KENDİNİ KURTARAMADI

Alınan bilgilere göre, piknik için Batman'dan Kulp'un Hamzalı Mahallesi’ne bağlı Sında mezrasında bulunan Zore Çayı’na gelen aileden 12 yaşlarındaki küçük kız çocuğu girdiği derede akıntıya kapıldı. Küçük kızı kurtarmak için suya atlayan yengesi Leyla Çiçek, 500 metre kadar sürüklenerek küçük kızı kurtardı. Kızı kurtaran Leyla Çiçek, akıntıya kapılarak yaklaşık 15 kilometre sürüklenerek kayboldu.



112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma dalgıç ve Diyarbakır AFAD’a bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. 4 saatlik arama sonucu 22 yaşındaki Leyla Çiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. Çiçek’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kulp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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