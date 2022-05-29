Türkiye Gazetesi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar,, özellikle iklim değişikliğinin etkisiyle deniz suyunun ısınmasının denizlere olumsuz etkilerine dikkat çekti. Birpınar “Pusula denizanalarının yine hem Ege’de hem Akdeniz’de hem de Marmara’da çok ciddi büyüdüğünü ve bunların 50 santimetreyi geçtiğini ve dokunduğu zaman insanlarda kalıcı hasarlar bıraktığını görüyoruz. Suların ısınmasıyla ortaya çıkan balon balıklarından sonraki en büyük tehlike. Belki biz insanoğlu olarak birbirimizle uğraşırken, ‘o yaptı, bu yaptı, yapmadı’ derken, bu yeni tehlikeler de maalesef karşımıza çıkacak. Tedbirleri almamız lazım” dedi.

30 BİN DENETİM

Müsilaj ve deniz temizliği konusunda da konuşan Birpınar: Zaten çok stres altında olan Marmara Denizi’nde yıllar evvel yapılmış derin deşarj izni verilmesi stresi daha fazla artırmış. Çünkü çok fazla nüfus artışı var ve sanayi yıllardan beri orada birikmiş. Arıtma tesisleriyle ilgili belediyeler hiçbir tesis yapmadı. Sadece iki şey yapıldı. Arkadaşlarımız, son 44 günde 7 bin 855 tesis ve 23 bin 119 gemi denetimi yaptı. Fakat İstanbul ve o havzadaki arkadaşlarımız yetmiyor, bu sebeple bütün şehirlerdeki denetimci arkadaşlarımızı o havzaya getirdik. Günde 200 kişilik bir ekiple 44 gündür denetim yapılıyor. 30 binden fazla çevre denetimi gerçekleştirdi. 124 işletmeye 21,5 milyon lira, 7 gemiye ise 36,5 milyon lira olmak üzere toplamda 58 milyon lira para cezası verdik” dedi.

Emniyet'ten 16 ilde Müsilaj Operasyonu: 263 gözaltı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'nca 16 ildeki suç örgütlerine düzenlenen eş zamanlı “Müsilaj” operasyonunda gözaltı sayısı 263'e yükseldi.

Müsilaj geri mi dönüyor? Büyükada açıklarında endişelendiren görüntü Geçen sene Marmara Denizi'nde başlayan ve temizliği için büyük çaba harcanan müsilajla ilgili endişelendiren görüntü Büyükada açıklarında kaydedildi. Denizde oluşan müsilaj benzeri küçük tabaka, cep telefonu kamerasına yansıdı.