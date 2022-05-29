Türkiye Gazetesi

29 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak, hissedilen sıcaklık ise 36 dereceyi bulacak. İstanbul için saat veren Prof. Dr. Orhan Şen, "Şapkasız ve gözlüksüz uzun süre açıkta kalacaksanız şemsiyesiz çıkmayın" uyarısında bulundu.

29 MAYIS 2022 HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Burdur, Isparta, Bolu, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bingöl, Muş çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Sakarya ve Bursa'nın güneyi, Van ve Hakkari'nin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam edeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

29 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 36 DERECEYE ÇIKACAK

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün İç Ege, Doğu Anadolu, Kuzey ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Isparta, Bolu, Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya'da yerel kısa süreli yağışlar olur. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor" dedi.

İstanbulluları uyaran Prof. Dr. Şen, "İstanbul bugün açık, öğleden sonra bulutlu 33 derece. Bulutlanmayla birlikte nem de yükselir dolayısıyla hissedilen sıcaklık saat 14-15:30 civarı 36 derece olur. Şapkasız, gözlüksüz uzun süre açıkta kalacaksanız beyaz şemsiyesiz çıkmayın. Bu İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Düzce için de geçerli" ifadesini kullandı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 33

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: 12 derece birden artacak, 40'ı aşacak (28 Mayıs 2022 hava durumu) Mayıs ayının son günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar artıyor, mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Bahar aylarında etkili olan kar ve yağmur artık yaz aylarının gelmesi ile birlikte yerini güneşe ve kavurucu sıcaklara bırakıyor. 28 Mayıs Cumartesi günü (bugün) mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar Pazar günü yer yer 40 dereceyi aşacak.