Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Mustafa Tolar ile Fatih Tolar ve Ahmet Tolar arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanında tornavida getiren M.T. kavgayı ayırmaya gelen eniştesini çeşitli yerlerinden tornavida ile yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ENİŞTESİNİ TORNAVİDA İLE ÖLDÜRDÜ

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 40 yaşındaki Erol Tolar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı M.T. olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olayda hafif şekilde yaralanan 2 kişinin tedavisi Gemlik Devlet hastanesinde devam ediyor.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİ

Öte yandan Tolar’ın yaşanan kavgayı ayırmaya gittiği sırada yaralandığı ve zanlının da eniştesi olduğu öğrenildi. Tolar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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