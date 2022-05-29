Türkiye Gazetesi

Kayseri'de bir marketin eski çalışanı resmen dehşet saçtı. Eski çalışan önce marketi soyarak paraları aldı ardından ise marketi ateşe verdi. Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesinde bulunan markete giren A.C,iddiaaya göre kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe vererek hızla olay yerinden uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Alarm sisteminin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de kaçan A.C.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

PARALARI SAÇTI

Öte yandan şahsın kaçarken marketten çaldığı paraları yola saçtığı tespit edilirken polis, paralar ve markette inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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