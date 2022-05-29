Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde çöp ev ihbarı üzerine mahalle muhtarı ve polis nezaretinde 74 yaşındaki Nebibe Ç.’nin evine gelen zabıta ekipleri evden 3 kamyon çöp çıkardı. Osmangazi Belediyesi temizlik ekipleri evde 10 kamyon daha çöp olduğunu aktarırken aynı evin 4 ay önce de temizlendiğini belirtti. Evden çıkarılan çöpleri kontrol eden ekipler naylon poşet içinde yüklü miktarda para buldu. Ekipler, poşette bulunan yüklü miktardaki Türk Liraları ve dolarları görünce şoka uğradı.

ÇÖP EVDEN SERVET ÇIKTI

Mahalle muhtarı, zabıta ve polis ekiplerinin yaka kamerasıyla kayıt altına aldıkları temizlik işleminden sonra bulunan parayı 4 zabıta personeli 15 dakikada saydı. Çöp evden çıkarılan yaklaşık 112 bin Türk Lirası ve 6 bin 100 dolar için kamera kaydı eşliğinde tutanak tutuldu. Evindeki çöpler temizlenen yaşlı kadın, parasını isteyerek zabıta ve polis ekiplerine direndi. Ekiplerin temizlediği evinden ayrılmak istemeyen yaşlı kadın, polis aracına bindirilerek banka şubesine götürüldü. Bankada tekrar sayılan para yaşlı kadının emekli maaşı aldığı banka şubesindeki hesabına yatırıldı. Nebibe Ç., bankadaki işlemlerin ardından evine bırakıldı.

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