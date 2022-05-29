Türkiye Gazetesi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 30 Mayıs gecesi için uyardı. Yarın gece astronomik bir olayın gerçekleşebileceğini aktaran NASA, daha önce hiç görülmemiş bir meteor yağmuru yağabileceğini, yağmurun çıplak gözle bile gözlemlenebileceğini aktardı. ShiftDelete'in haberine göre her 76 yılda bir güneşin etrafında dönen Halley kuyruklu yıldızı, güneşe yaklaştıkça ısınıyor ve parçalarını bırakıyor.

30 MAYIS GECE YARISI GÖRÜLECEK

Halley kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçalar hem Eta Aquariid hem de Orionid meteor yağmurlarının kaynağı olarak biliniyor. 30 Mayıs gece yarısı ise Tau Herculids meteor yağmuru yağacak. Teknik adı 73P/Schwassmann-Wachmann olan kuyruklu yıldız yakın zamanda parçalara ayrıldı. SW3 olarak da bilinen kuyruklu yıldız, ilk olarak 1930’larda görüldü. Soluk olması nedeniyle 1970’lere kadar gözlemlenemeyen SW3, 1995 yılında enkaz izi bırakarak parçalara ayrıldı.

“BU YA HEP YA HİÇ OLAYI OLACAK”

Bilim insanları, Dünya’nın oluşan enkaz bulutunun içinden geçeceğini açıkladı. Meteoroid Çevre Ofisi lideri Bill Cooke, “Bu ya hep ya hiç olayı olacak” dedi. Meteor yağmuru hakkında açıklama yapan Cooke, “SW3’ün enkazı kuyruklu yıldızdan ayrıldığında saatte 220 milden fazla yol alıyorsa, güzel bir meteor yağmuru görebiliriz. Eğer enkaz daha yavaş fırlatma hızlarına sahipse o zaman Dünya’ya hiçbir şey ulaşamaz ve meteor yağmurunu ne yazık ki göremeyiz” ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: 12 derece birden artacak, 40'ı aşacak (28 Mayıs 2022 hava durumu) Mayıs ayının son günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar artıyor, mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Bahar aylarında etkili olan kar ve yağmur artık yaz aylarının gelmesi ile birlikte yerini güneşe ve kavurucu sıcaklara bırakıyor. 28 Mayıs Cumartesi günü (bugün) mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar Pazar günü yer yer 40 dereceyi aşacak.