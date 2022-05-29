Türkiye Gazetesi

Malatya’nın kent merkezinde en işlek noktalarından biri olan Soyhan Parkı’nda öğlen saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre bölgede bulunan banklardan birinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Görgü tanıkları şahsın saat 10.00 civarında banka uzandığı ve titrediğini söyledi.

BANKTA HAYATINI KAYBETTİ

Alkol komasını girerek hayatını kaybettiğini değerlendirilen şahsın cenazesi, cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Malatya’da park içerisinde yattığı bankta ölü bulunan şahsın 52 yaşındaki Kemal Karaaslan olduğu belirlendi. Cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Karaaslan’ın girdiği alkol koması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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