Türkiye Gazetesi

Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Beyelması köyünde doğan Hatice Cumurcu Görür, büyüdüğü köyden evlendiği için ayrıldı ve eşiyle beraber gurbete gitti. 15 sene boyunca gurbette memleketinden uzak kalan Görür'ün içinde memleket hasreti hep vardı ve 15 yılın sonunda hayalini gerçekleştirmek için köyüne döndü.

4 ERKEK RAKİBİNE KARŞI YARIŞTI E MUHTAR OLDU

Bir zamanlar babasının 3 dönem muhtarlık yaptığı köye bir gün muhtar olmak isteyen Görür, 2019 seçimlerinde aday oldu. 4 erkek rakibine karşı yarışan Görür, 300 yıllık köyün ilk kadın muhtarı olarak hayalini gerçekleştirdi. Çocukluğunu muhtar olduğu köyde geçtiğini aktaran Hatice Cumurcu Görür, “35 yıl köyde ikamet ettim. Güzel yaşlı insanlarla beraber çocukluğum bu köyde geçti. Kültürümü ben buradaki yaşlı insanlardan aldım. Allah hepsine rahmet eylesin. Şu anda çoğu vefat etti. Her zaman içimde bir ukde vardı.

'KÖYÜME HİZMET ETMEK İSTEDİM'

Köyüme bir gün ilerde muhtar olurum düşüncesi vardı. Benim babam da yıllar önce 3 dönem muhtarlık yapmıştı. Biraz oradan da tecrübeliydim. Tabi evlendikten sonra gurbete gittim. Geçim kaynağı olması için iş yapmak zorunda kalıyorsun. Malatya’da 12 kafe çalıştırdım. İnönü Üniversitesi’nde kafem vardı. Hayatım da çok güzel gidiyordu ama her şey para değil. Biraz köyüme hizmet etmek istedim. 300 yıllık bir köyün ilk kadın muhtarıyım” dedi.

'YAPAMAZSIN DİYEN ÇIKMADI'

Kadınların daha yoğun destek verdiğini aktaran Görür, “Onların desteği üzerine köyden de talep geldi. 2019 seçimlerinde muhtar olmaya karar verdim. 2019 seçimlerinde karşıma da 4 tane aday çıktı. Erkek adaylarımız vardı. Seçim bittiği anda onlarla aynı muhabbetimiz sevgimiz devam etti. Onlar beni kutladı. Yanımda olduklarını ve yolumun açık olmasını söylediler. Yapamazsın diyen çıkmadı. Ben çok güçlü bir kadınım. İşi ve insanları çok severim, sevgim çok boldur. Çalışkanımdır, oturmayı ve durmayı hiç sevmem.

'İYİ Kİ KÖYÜME HİZMETKAR OLMUŞUM'

Gece projemi yaparım, sabah uygulamaya çalışırım. Herkes bana güveniyordu. Bu kadın yapamaz diyen nadir belki vardır. Benim kişiliğimi yapımı biliyorlar. Bunu yaparsın bunu yapacak tek kişi sensin diye sözler de duydum. Erkek, kadın bütün köylü destek çıktı yanımda oldu. Bir işim olsa bir telefon açsam bütün abilerim her zaman olur yanımda olurlar. Gücü yetsin yetmesin yanımdalardır. Köyümü, köylümü ve işimi çok seviyorum. İyi ki köyümdeyim, iyi ki köyüme hizmetkar olmuşum. Allah’ım sağlık versin. Önümüzdeki dönemler inşallah yine düşünüyorum” şeklinde konuştu.

'KADINLIK EVDE YEMEK YAPMAK DEĞİL'

Kadınlara seslenen Görür, “Kadınlık evde yalnız yemek yapmak, bulaşık ve çamaşır yıkamakla değil. Kadın her yerden olmalıdır. Kadın mecliste olmalı, kadın cumhurbaşkanlığında olmalı, kadın belediye başkanlığında olmalı ve kadın köyüne muhtar olmalıdır. 52 yaşındayım, eşim de Kastamonulu o da şu an burada. İşimizi devrettik eşimle birlikte geldik. Eşim her konuda yardımcım. Benim çocuğum yok, benim çocuğum köyümdür. Köy benim her şeyim” diye konuştu.

'YERDEN GÖĞE KADAR MEMNUNUZ'

Köy sakinlerinden Murat Cumurcu ise, “Her eve bir kadının elinin değmesi gerektiği gibi her işe de kadının elinin değmesi gerekiyor. Hatice Hanımdan yerden göğe kadar memnunuz. Köyümüze güzel hizmetler veriyor. Bundan sonra da hizmetlerin devamını diliyoruz” dedi.

'YÖNETİCİMİZİN KADIN OLMASINDAN YANAYIM'

Muhtardan memnun olduklarını aktaran Mustafa Özdemir ise, “Köyümüzün ilk kadın muhtarı. Çok sevindik ve kendisi çok başarılı. İyi ki seçmişiz. Kendisine çok destek verdik. Başarılı bir muhtar. Güzel projeleri var. Projelerini de destekliyoruz. Kendisine başarılar diliyorum. Bir kadın ile erkeğin bakış açıları farklı. Yöneticimizin kadın olmasından yanayım. Muhtarımızla gurur duyuyoruz" diye kaydetti.

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