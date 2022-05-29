Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kontrolden çıktı ve korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza, Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü yakınlarında oldu. Tevfik D. idaresindeki yolcu otobüsü sabaha karşı sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

27 YOLCU YARALANDI, 2'Sİ AĞIR

Kazanın ardından çevredekilerin durumu ihbar etmesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi ile kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan 27 yolcuyu Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir'deki hastanelere kaldırdı.

Kazada yaralanan 2 yolcunun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza sonrası jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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