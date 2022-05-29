Türkiye Gazetesi

Malatya Akçadağ'a bağlı Keklikpınarı Mahallesi’nde ikamet eden Hacı Merde, talihsiz bir kaza sonucu canından oldu. Merde'nin ölümü şöyle gerçekleşti: Yaşlı adam, traktörü ile evinin önünde yığın hâlde bulunan hayvan gübrelerini dağıtmak istedi. Bu esnada araç, takla atıp ters döndü. Hacı Merde, tonlarca ağırlıktaki traktörün altında kaldı. Durumu bir süre sonra fark eden ailesi, olay yerine ambulans çağırdı. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan şahsın öldüğü belirlendi. Merde'nin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Mardin'de feci ölüm! Arızayı gidermek isterken akıma kapılarak hayatını kaybetti Mardin'de arızayı gidermek isteyen bir kişi elektrik direğine çıktı ve akıma kapılarak feci bir şekilde can verdi.

Bursa'da feci olay: Kasap başından vuruldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kasap dükkanında meydana gelen silahlı saldırıda, başından vurulan işletme sahibi ağır yaralandı.