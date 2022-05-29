Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yine bir metrobüs arızası yaşandı. Yolculuk, araçtaki yolcular için çileye dönüştü. Zincirlikuyu yönünde seyir halinde olan metrobüsten, Sefaköy ile Yenibosna durakları arasında dumanlar çıkmaya başladı. Şoför, arızalanan aracı indirip herhangi bir yangın ihtimaline karşı yolcuları indirdi. Tahliye edilen vatandaşlar, Yenibosna metrobüs durağına kadar yürüdü. İhbar üzerine, olay yerine Metrobüs Yol Yardım Aracı sevk edildi. Ekipler, araca müdahale etti.

Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, olay yerinden görüntüler var Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine gönderildi.

Metrobüste iki kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı İstanbul'da, metrobüste amca ve yiğenini bıçakla yaralan Gökay A, "basit yaralama" suçundan tutuklanırken, mahkemede verdiği ifade de ortaya çıktı.