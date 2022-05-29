Türkiye Gazetesi

Efeler ilçesinde bir okulun bahçesinde arkadaşları ile oyun oynayan D.B. (20) isimli genç, bir anda sinirlenerek voleybol direğine tekme attı.

Tekme, voleybol direğinde filenin gerildiği bölgede bulunan kancanın olduğu yere denk gelince gencin ayağı demire saplandı.

Acı içinde yere yığılan genci gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, talihsiz genci kurtarmak için demiri kesmeye çalıştı.

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Sağlık ekipleri tarafında serum bağlanan genç, acılar içinde dakikalarca ayağının kurtarılmasını bekledi. Talihsiz gencin ayağına zarar vermemek için titizlikle çalışan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından testere ile demiri kesmeyi başardı.

Kurtarılan talihsiz genç, ayağına saplanan demir parçası ile birlikte sedyeye alınarak ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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