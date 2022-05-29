Türkiye Gazetesi

Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybederken, 1'i Türk 2 kişi de yaralandı. Olay, Pazar ilçesine bağlı Elmalık köyünde akşam saatlerinde yaşandı. G.T. isimli şahıs ile 2'si yabancı uyruklu 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce G.T. isimli şahıs belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan yabancı uyruklu Şemsettin Muradi hayatını kaybederken, yaralanan yabancı uyruklu Davut Sezai ve Murat Kurt ise Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından G.T. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Semih Tufan Gülaltay'ın Maltepe'deki ofisine silahlı saldırı: 1 ölü Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay’ın Maltepe’deki ofisine düzenlenen silahlı saldırıda, Gülaltay'ın korumasının saldırıya karşılık vermesinin ardından saldırgan olay yerinde öldü.

Manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı Samsun'da bir manavda yaşanan silahlı çatışma sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.