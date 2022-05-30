Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme' suçundan 7 yıldır aranma kaydı bulunan D.D. isimli şahsın bulunduğu yer tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 28 Mayıs 2022 tarihinde D.D.'nin ikamet ettiği Başkale ilçesindeki evinde arama yaptı.

MUTFAĞA GİZLİ SIĞINAK

Yapılan aramada D.D., evin mutfak tezgahı altında sunta arkasında bulunan duvar içinde kendi yapmış olduğu sığınakta saklanır vaziyette yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen D.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı" denildi.

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