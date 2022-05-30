Türkiye Gazetesi

30 Mayıs 2022 hava durumu tahmin raporu yayımlandı, bugün hava nasıl olacak belli oldu. Haftanın ilk gününde yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredecek, bazı bölgelerde ise sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Trakya ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde etkisini hissettirecek olan sağanak haricinde yurt genelinde hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar, hafta sonu ise tekrar artışa geçecek.

SICAKLIKLAR HAFTA SONUNA DOĞRU ARTIŞA GEÇECEK

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Trakya ve iç bölgelerde öğlen başlayan ve akşama kalmayan yerel yaz yağmurları devam edecek. Sıcaklıklar batıda 1-2 derece azalacak, Doğu'da artmaya devam edecek. Trakya'da kuraklık devam ediyordu, bu yağışlar biraz nefes aldırmıştır umarım" dedi.

Gün içerisinde beklenen sıcaklıklara dair açıklama yapan Prof. Dr. Şen, "Bugün İstanbul İzmir 29 derece, Ankara Antalya Mardin 33 derece, Trabzon 24 derece, Erzurum 25 derece. Önemli bir meteorolojik hadise görünmüyor. Sıcaklıklar bu hafta sonuna doğru tekrar artışa geçecek" değerlendirmesinde bulundu.

30 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

30 MAYIS 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Çankırı, Edirne, Kırklareli ve Van çevreleri, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Hakkari'nin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde artmaya devam edecek, Kıyı Ege'de biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 33

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu 33

Samsun: Parçalı bulutlu 26

Trabzon: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: 12 derece birden artacak, 40'ı aşacak (28 Mayıs 2022 hava durumu) Mayıs ayının son günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar artıyor, mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Bahar aylarında etkili olan kar ve yağmur artık yaz aylarının gelmesi ile birlikte yerini güneşe ve kavurucu sıcaklara bırakıyor. 28 Mayıs Cumartesi günü (bugün) mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar Pazar günü yer yer 40 dereceyi aşacak.