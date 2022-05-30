Türkiye Gazetesi

Asker eğlencesinde bekçiler ve uzman çavuşlar resmen birbirine girdi. Gözaltına alınanların olduğu olayda darp edildiğini iddia eden bir bekçi ise şikayetçi oldu. Akşam saatlerinde Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1529. Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, asker eğlencesinde görevli olan mahalle bekçisi, üzerinde tabanca bulunduran bir vatandaşa kimlik sordu.

Kimliğinin sorgulanmasına engel olan vatandaş, tartışmaya girdiği bekçiye mukavemette bulundu. Eğlencedeki diğer davetlilerin de bekçinin üzerine gelmesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Bekçinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

2 UZMAN ÇAVUŞ BEKÇİYE MUKAVEMETTEN GÖZALTI

Ekipler, eğlence alanına gelen kalabalığa müdahale ederek, olayı kontrol altına aldı. Polis ve bekçiye mukavemette bulunduğu iddia edilen uzman çavuş M.B. ile E.B., olaya karışan vatandaşlardan da H.Ö., O.Ö. ve H.Ö. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

BEKÇİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayda fenalaşan 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun bazı yerlerinden yara alan bekçi ise darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olaya ilişkin savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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