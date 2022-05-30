Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de özel bir hastanede 2021 yılında yaşanan olayda iddiaya göre bankacı Elçin ve Burak Küçüksorgulu çifti, 7 yaşındaki kızları Elif’in ayağındaki aşil tendonu gerginliği nedeniyle MR çektirdi. Anne Elçin Küçüksorgulu 11 Haziran 2021’de MR çekilmesi için kızı Elif’i hastaneye götürdü. Anestezi uygulanan küçük kız MR odasından 45 dakika beklemesi gerekirken 2 saat odadan çıkmayınca anne panik yaptı. MR çekiminden çıkartılan küçük Elif odaya eli ve kolu sargılı halde geldi. Anne Elçin Küçüksorgulu, doktorun pansuman için sargıyı açtığında kızının sağ baş parmak ve orta parmakları ile kolunun ağır bir şekilde yaralandığını gördü. Aile durumu mahkemeye taşıdı.

KEMİĞİNE KADAR YANDI

Ailenin avukatının dava dilekçesindeki ifadesine göre, Elif’in anestezi uygulandığı sırada uykudayken MR cihazında meydana gelen çekim sırasında yanarak yaralandığı belirtildi. Savcılık tarafından, olaydan sorumlu 4 kişi hakkında ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 1 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldığı öğrenildi. Ayrıca avukatın dava dilekçesine göre, savcılık dosyasındaki raporda hastanedeki MR cihazının sürekli arızalandığı, davalı hastane ile 3 şirketin kusurlu hizmeti ve haksız fiilleri nedeniyle küçük Elif’in baş parmağı ve işaret parmağı arasında kalan bölgenin kemiğe kadar yandığı yapılan ameliyat ile bölgeye doku nakli yapıldığı ve tel takıldığı ifade edildi. Aile, 1 milyon 500 bin liralık tazminat davası da açtı. Şimdiye dek 2 ameliyat geçiren küçük Elif ise bir ameliyat daha geçirecek. Davanın celsesi 22 Eylül 2022’de görülecek.

HASTANE HİÇBİR ŞEKİLDE AÇIKLAMA YAPMADI

Elif’in annesi Elçin Küçüksorgulu, “Anestezili bir MR çekimi oldu. Yaklaşık en fazla kırk dakika kadar sürecek olan işlem iki saati buldu. Hiçbir şekilde bize haber verilmedi. Birkaç defa kapıya gittik. Bize hiçbir şekilde kızımın durumu hakkında bilgi verilmedi. Ardından iki saat geçtikten sonra bizi odaya aldılar. Sadece baş parmağında, orta parmağında ve kolunda birtakım yanıkların meydana geldiğini söylediler. Onu bile göstermeyeceklerdi. Ağabeyim ve benim isteğimle beraber açtırdık, parmaklarına ve koluna baktık. Üçüncü ve ikinci derecede yanıkların oluştuğunu öğrendik. Bizlere hastane hiçbir şekilde açıklama yapmadı. Hastane yönetimi bize hiçbir şekilde açıklama yapmadı. Ve bu durum bizi oldukça yıprattı. Kızımın şu an başparmağında, sağ başparmağında tendonları yanmış durumda. İki tane ameliyat geçirdi ve önümüzde bizi bekleyen bir ameliyat var. Bunun manevi süreci de bizi çok etkilemiş durumda. Kızım çok zorlu bir süreç atlatmakta” dedi.

“OLAYIN HALA NEDEN KAYNAKLANDIĞINI BİLMİYORUZ”

Elçin Küçüksorgulu, “Kızım ikinci ameliyatını gerçekleştirdi. Nisan ayında oldu. Tedavimiz devam etmekte. Aralıklarla kontrolümüz devam ediyor. Kendisinin psikolojisi çok kötü bir şekilde bozuldu. Biz ailece, bütün aile yanındayız. Ayrıca pedagog yardımı da almakta. Bizim istediğimiz tek şey, hastanenin ve yönetimin bunlara bize bir cevap vermesi, bir açıklama yapması. Olayın biz hala neden kaynaklandığını bilmiyorduk ve bize bir açıklama yapmadılar. Gerçekten de sorumluların ceza almasını canı gönülden istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Şu an mahkemeye verildi. Eylül ayında bir davamız var. Soruşturmalarımız devam etmekte. Avukatımız tarafından yürütülüyor. Zaten ilgili kişilere de şu an dava açıldı” dedi.

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