Türkiye Gazetesi

Konya'da ailesinin yıllar boyunca tv programlarında, dağlarda ve her yerde aradığı oğlundan haber geldi ve acı gerçek ortaya çıktı. Aile, oğullarının cinayete kurban gittiği haberiyle adeta yıkıldı. Konya’nın Çumra ilçesi Alibeyhüyüğü Mahallesinde yaşayan 1983 doğumlu Ramazan Işık, 2014 yılında birdenbire evinin önünden kayboldu. Işık’ın ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu.

Ailesi televizyon programlarına da çıkarak Ramazan Işık’a ulaşmaya çalıştı ancak bir sonuç alınamadı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma İlçe Komutanlığı 2014 yılından bu yana kayıp olan Ramazan Işık’ı bulmak için ortak çalışma başlattı.

Halen kayıp olarak aranan Ramazan Işık dosyasını devralan Cinayet Büro ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmalar ve sorgular neticesinde Yaşar Acar, Cengiz Acar, H.A. ve Ş. A. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

CESEDİ YAKTIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Yapılan görüşmeler neticesinde Yaşar A. ve Cengiz A. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Alınan ifadelerde olay günü şüpheli şahısların bir konuyu görüşmek için Ramazan Işık’ın yanına gittikleri ve evin önünde yaşanan tartışma sonucu Yaşar A.’nın yanında getirdiği silahla Ramazan Işık’a ateş ettiği, ardından Ramazan Işık’ı araca bindirerek dağlık alana götürdükleri belirtildi.

Köyün mera alanına götürdükleri Ramazan Işık’ın cesedini yaktığı ortaya çıkan şüpheliler, sorgularında olayı itiraf etti. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcıları eşliğinde itirafa konu alanda yer gösterme çalışması yapıldı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığından da açıklama yapıldı. Açıklamada, “Çumra Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma çerçevesinde; Çumra Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Konya İl Jandarma Komutanlığının ortaklaşa yapmış olduğu titiz çalışmalar neticesinde şüpheliler Yaşar A. ve Cengiz A. tespit edilerek yakalandı.

Olay nedeni ile gözaltına alınan şüpheliler Çumra Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘Kasten Öldürme’ suçundan tutuklama talebi ile Çumra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Haklarında tutuklama kararı verilen şüpheliler Yaşar A. ve Cengiz A. cezaevine gönderilmiştir” denildi.

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