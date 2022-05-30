Türkiye Gazetesi

Osmaniye’de 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, saat 17.32’de merkez üssü Osmaniye’nin Orhaniye kasabası olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ÇEVRE İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Orhaniye kasabasının yanı sıra Osmaniye merkez, Kadirli ilçesi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem sırasında can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı.

Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan 'deprem' uyarısı Dün Bingöl Yedisu'da meydana 4,1 şiddetindeki depremin ardından deprem uzmanı Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir uyarı geldi. Görür, 7 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini söyledi.

Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında Marmara'da beklenen büyük depreme ilişkin açıklamada ve uyarılarda bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'nin yüzde 92'sinin, nüfusumuzun ise yüzde 95'inin tehlike altında olduğunu belirtti.