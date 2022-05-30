Türkiye Gazetesi

Antalya Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21), hunharca katleden iş adamı Mustafa Murat Ayhan (48) bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık "Yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Kendisiyle ne flört ne de arkadaşlık kurma gibi bir durumum vardı. Sadece uyuşturucu sebebiyle olayı gerçekleştirdim. Herhangi bir cinsel yönelimim olmamıştır. Yaşananlardan dolayı üzgünüm" dedi.

AVUKATI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık avukatı Mehmet Ali Başaslan da adli tıp ve kriminalden gelen raporlarda cinsel saldırıya yönelik herhangi bir DNA tespitinin olmadığını iddia etti. Müvekkilinin, maktulü eve zorla götürmediğini savunan avukat, buna ilişkin kamera kayıtları olduğunu öne sürdü. Ayhan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde yeniden rapor alınmasını talep eden Başaslan, olayda kasıt bulunmadığını, bu sebeple müvekkilinin tahliyesini talep etti.

"KIZIMIN BAŞI KAYIP"

Duruşmada söz alan baba Mustafa Haytaoğlu "Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırmasını talep ediyorum. Çocuğumun o eve kendi rızasıyla gittiğini düşünmüyorum. Kızımın başı kayıp. Ben bir babayım" derken anne Mezide Haytaoğlu da "Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. Çocuğumun kafası bulunamadı. Kızımın en son kelimeleri ne oldu, bunu duymak istiyorum" ifadelerini kullandı.

AZRA'NIN ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Savunmaların ardından duruşmaya 20 dakika ara verildi. Bu sırada anne Haytaoğlu salondan çıkarken gözyaşı dökerek fenalık geçirdi. Haytaoğlu'na, kadın avukatlar tarafından müdahale edildi.

CEZADA İNDİRİM YOK

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel saldırı"dan da 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında hiçbir indirim uygulamadı.

NE OLMUŞTU?

Azra Gülendam Haytaoğlu'dan 28 Temmuz 2021'den itibaren haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Arama çalışması başlatan ekipler, genç kızın parçalanmış cesedini Varsak'taki ormanlık alanda gömülmüş halde buldu. Azra'nın kafası hala bulunamazken gözaltına alınan Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde korkunç detay Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davanın üçüncü celsesi bugün görüldü. Sanığın telefonunda "kafasının neresine vurursam bayılır" ve "Varsak çöp değerlendirme" gibi aramalar yapıldığı ortaya çıktı.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili mahkemede verdiği ifadelerle kan dondurdu Antalya'da iş adamı M.M.A. tarafından hunharca katledilen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun davası görülmeye başladı. Sanığın ifadeleri kan dondurdu.

Azra'nın katili bir nevi avcı Antalya'da kayıp olarak aranırken korkunç bir cinayete kurban gittiği anlaşılan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babasından DNA örneği alındı. Haytaoğlu’nun vücuduna ait kayıp parçalar, katili M.M.A.’nın Kepez bölgesindeki ormanlık alanda 'uçuruma attım' dediği noktada aranıyor.