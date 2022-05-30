Türkiye Gazetesi

Gaziantep Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda dün akşam ilginç bir olay yaşandı. Salonun üst katındaki atölyede çalışan bir işçinin bastığı alçıpan tavan çöktü. Bunun üzerine işçi, düğün salonunun ortasına düştü. Bu esnada düğünde eğlenen vatandaşlar, büyük korku yaşadı. İşçi, davetlilerin yardımıyla ayağa kalkarak işinin başına döndü.

Öte yandan, yaşanılanlar bir davetlinin cep telefonunun kamerasına yansıdı.

Aşiret düğününde milyonlar havada uçuştu: Takı yarışında son yılların rekoru kırıldı Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan’ın oğlu Ceyhun Aslan'ın düğününde takılan takıları görenler gözlerine inanamadı. Görkemli düğünde 150 küçükbaş hayvan kesilirken, damada 4 milyon lira nakit para, geline ise 3 kilo altın takıldı. Düğün, 'son yılların en çok takı takılan düğünü' olarak hafızalara kazındı.

Esenyurt'ta yol kapatıp düğün yaptılar, uyaran polislere saldırdılar Esenyurt'ta yolu kapatarak düğün yapan gruba müdahale etmek isteyen polis ve düğündekiler arasında tartışma çıkınca grup polise saldırdı. Büyüyen olayı polisler havaya ateş açarak durdu ve sonunda ikna edilerek dağılan grup polisler gidince düğün eğlencelerine kaldıkları yerden devam etti.