Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da ikamet eden Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan, akşam üstü arkadaşlarıyla dolaşmaya çıktı. Kaplan, yolda yürüdüğü sırada fenalaşıp yere düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Kalp krizi geçridği anlaşılan 20 yaşındaki milli sporcu, kaldırıldığı hastanede vefat etti. Acı haber hem ailesini hem arkadaşlarını hem de spor camiasını derinden üzdü. Kaplan'ın cenazesi, yarın yapılacak törenin ardından Şanlıurfa'da defnedilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Başkan Beyazgül, şunları kaydetti: Uluslararası müsabakalarda ülkemizi ve şehrimizi birçok defa başarıyla temsil eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Taekwondo Milli Sporcumuz Osman Kaplan'ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Sporcumuza Allah’tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

Avrupa Tekvando Şampiyonası Türk sporcular altın madalya kazandı İngiltere'de gerçekleştirilen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda Alican Özcan ile Nurcihan Ekinci, altın madalya elde etti.

Donald Trump’a tekvandoda fahri kara kuşak Dünya Tekvando Genel Merkezi’nin başkanı Lee Dong-seop, eski ABD Başkanı Donald Trump’ı tekvandoda en üst seviye olan 9. Dan kara kuşakla ödüllendirdi.