Çanakkale’de yalnız yaşayan yaşlı adam, hazin sonuyla duyanları kahretti. Biga ilçesinde günlerdir kendisinden haber alınamayan şahsın, evinde cansız bedeninin bulunduğu öğrenilirken, yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlendi.
KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ
Olay, Biga ilçesine bağlı Hamdibey Mahallesi Raşit Usumi Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Erdinç Çelik’ten (78) günlerdir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine yaşlı adamın evine gelen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingirin kapı kilidini açmasıyla eve giren polis ekipleri, Çelik’in cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.
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