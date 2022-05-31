Türkiye Gazetesi

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Kurulu ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Genel Kurulu ile birlikte “Küresel Tarım Forumu” gerçekleştirildi.

Forumun “Değişen İklim Dönüşen Tarım” oturumunda konuşan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın sadece kendisi için üreten bir şehir olmadığını; özellikle tarımsal ve hayvansal üretimin birçok alanında Türkiye’de en çok üretimi yapan şehir olduğunu belirtti. Başkan Altay, “Bu manada Konya’nın tarımsal ve hayvansal üretimini devam ettirmek sadece şehrimiz adına değil; ülkemiz ve dünya adına da önemli bir sorumluluk. Pandemi döneminde gördük ki, sınırlarımızı korumak kadar önemli olan bir şey de gıda güvenliğini sağlamak. Konya, bu manada geçmişten itibaren üretmeye devam ediyor. Ama riskleri de var. Konya, küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek il gözüküyor. Şu an itibariyle de bazı sorunları yaşamaya başladık. Geçen yıl çok ciddi bir kuraklık yaşadık. Elhamdülillah bu yıl yağışlar bereketli ama yağışların mevsimiyle ilgili sorunlar var, obruklarla ilgili problemlerimiz var. Bu yüzden tarımsal üretimin sürdürülebilir olması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Ayrıca iklim değişikliğinden Konya’nın en az etkilenmesi için bunu her platformda dile getiriyoruz. Ve çeşitli tedbirler almaya çalışıyoruz.” dedi.

“TARIMSAL ÜRETİME YAPILAN KATKILARLA ÜRETİCİ DESTEKLENİYOR”

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretimi destekleyen, katkı sunan projeleriyle ilgili bilgi veren Başkan Altay, “Konya genelinde tarımsal üretiminin ve ürün çeşitliliğinin artmasına katkı sağlamak için, KOP İdaremizle birlikte 3 yılda 65 milyon lira değerinde 48 küçük ölçekli tarımsal sulama projesini çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Çiftçilerimize 3 yılda 52 milyon lira fide, fidan ve tarımsal ekipman desteği sağladık. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımda örnek uygulamalar gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, belediye olarak iklim değişikliği ile mücadele konusunda yaptıkları örnek çalışmaları da katılımcılara anlattı.

KONYA’DAKİ KÜLTÜR FESTİVALİNDE “TÜRK DÜNYASI” RÜZGARI ESTİ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Kültür Festivali “Türk Dünyası” temasıyla on binlerce sanatseveri ağırladı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk medeniyet anlayışının, dün olduğu gibi bugün de tüm estetik yönleriyle insanlığa ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın (KOMEK) 16. Geleneksel Altın Dokunuşlar Festivali “Türk Dünyası” temasıyla gerçekleşti.

Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki festivalde KOMEK kursiyerlerinin Türk Dünyası motifleriyle hazırladığı el emeği eserlerin yanında onlarca farklı kültürel etkinlik gerçekleştirildi.

“GÖNÜL COĞRAFYASINDA ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Orta Asya’nın engin düzlüklerinden Adriyatik kıyılarına kadar geniş bir coğrafyanın mirasıyla şekillen Türk medeniyet anlayışının, dün olduğu gibi bugün de tüm estetik yönleriyle insanlığa ilham kaynağı olduğuna işaret etti. Başkan Altay, “Konya olarak 30 ülkeden 1.194 üyesi bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı yürüterek gönül coğrafyamızda çok önemli çalışmalar yapıyor; kardeşliğimizi ve iş birliğimizi geliştiriyoruz. Bu bakımdan Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi’nin, bu yıl ‘Türk Dünyası’ teması ile düzenleniyor olmasını oldukça anlamlı.” dedi.

2 BİN 140 ESER SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Festivalde KOMEK kursiyerleri ve öğretmenlerinin altın dokunuşlarıyla hayat bulan, her biri paha biçilemez değere sahip 2 bin 140 eserin sanatseverlerle buluştuğunu belirten Başkan Altay, “Ayrıca; atölye çalışmaları, konserler, konferanslar, müzik dinletileri ve kukla gösterileri gibi onlarca etkinlik de sergiyi bir sanat şöleni hale getirdi.” ifadelerini kullandı.

“1 MİLYONU AŞKIN HEMŞERİMİZE 544 BRANŞTA HİZMET VERDİK”

Meslek Edindirme Kurslarında eğitim alan kadın kursiyerlerin atölyelerde üretim yaptığını, KOMEK Kooperatifi vasıtasıyla ürettiklerini dünyaya pazarladığını ve bunlarla birlikte sanatsal faaliyetlerde bulunduğunu kaydeden Başkan Altay, “KOMEK’te Anatoya adıyla bir oyuncak markası, Zeybe adıyla bir çanta markası ve Zenobya adıyla bir polar markası oluşturduk. Meslek Edindirme Kurslarımızda bugüne dek 1 milyonu aşkın hemşerimize 544 branşta hizmet verdik. Meslek Edindirme Kurslarımızda yalnızca yetişkinlere değil, Genç KOMEK adıyla çocuklarımıza da eğitimler veriyor ve onları en güzel şekilde geleceğe hazırlıyoruz.” diye konuştu.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK YAPILDI

Bu yıl 16.’sı düzenlenen Altın Dokunuşlar Sergisi ve Kültür Festivali kapsamında Taksim Trio ve Göksel Baktagir konserleri; Kemal Sayar, Özgür Bolat, Saniye Bencik Kangal konferansları ile atölye çalışmaları, kukla gösterileri ve müzik dinletileri gerçekleştirildi.

