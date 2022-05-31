Türkiye Gazetesi

Adana'da 13 yaşındaki Miray Azra F, 2000 Evler Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Miray Azra F. burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

4 yaşındaki çocuğun acı sonu: 5. kattan düştü Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 5'inci katta bulunan dairenin camından aşağı düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

25 yaşındaki Zeynep'in acı sonu: Cam silerken 3. kattan düştü Eskişehir'de genç kız, odasının camını silerken beton zemine düştü. Kız, olay yerinde can verdi.