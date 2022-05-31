Türkiye Gazetesi

Son yıllarda hem pandemi hem de yüksek otel fiyatları sebebiyle kamp alanlarına ve bungalov evlere rağbet arttı. Ancak bazı kişiler bunu sahtekârlığa dönüştürdü. Doğayla iç içe olmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olan Sakarya’nın Sapanca ilçesinde beş kişi, savcılığa giderek “Bungalov evde konaklamak için sosyal medya üzerinden birileriyle irtibata geçtik. Sabah serpme kahvaltı, öğle ve akşam yemeği dâhil 1.250 TL’ye anlaştık. Bize atılan konuma gittiğimizde boş araziyle karşılaştık” şeklinde şikâyette bulundu. Bu ihbar sonrası soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmir, İstanbul ve Ankara’dan da olmak üzere şimdiye kadar 20 ilden 160’a yakın kişinin dolandırıldığı belirlendi.

Ekipler, şüphelilerin, Sakarya ile bağlantısı olmayan ve başka şehirlerde yaşayan A.Ç. (31), E.Ç. (25), B.C. (25), F.A. (24), K.K. (24) ile U.A. (17) olduğunu tespit etti. Kurdukları düzen ile yaklaşık 5 milyon TL haksız kazanç elde eden zanlılar, kısa süre içinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan K.K. adli kontrol şartıyla salıverilirken diğerleri tutuklandı.

Bu arada, şebeke üyelerinin lüks otellerde, gece kulüplerinde eğlendiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Şahısların, pahalı içkilerle ellerini yıkaması dikkat çekerken kurbanları arasında kanser hastası eşiyle tatil yapmak isteyen bir vatandaşın olması ise yürek burktu.

32 villaya 3.500 talep! Sahil bölgeleri pandemiyle değerini katlarken, ilgi artarak sürüyor. Tahincioğlu’nun Göcek’te hayata geçirdiği 32 villalık konut projesine 3.500 ön talep gelirken, projede fiyatlar 18 milyon liradan başlıyor.

Ucuz tatilin adresi otel yerine villa 4 kişilik bir ailenin her şey dâhil bir otelde 1 hafta konaklaması 20 bin lirayı buluyor. Oysa ev ya da villa kiralamak, pansiyonda kalmak veya gençler için kamp yapmak çok daha ucuza geliyor.