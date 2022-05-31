Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşayan bir araç sahibi, otomobilini tamir için servise bıraktı. Otomobili araç sahibinden habersiz kullanan tamirci, alkollü bir şekilde kazaya karıştı.

Sigorta şirketi zarar gören tarafın hasarını giderdi. Ancak tamircinin alkollü olmasından dolayı kaza poliçe kapsamından çıkınca, şirket ödediği bedeli alkollü sürücüden değil araç sahibinden tazmin etmek istedi.

Faturayı gören araç sahibi, konuyu yargıya taşıdı.

ARAÇ SAHİBİ HAKLI BULUNDU, KAZA BEDELİNİ TAMİRCİ ÖDEDİ

Mahkemenin araç sahibini haklı bulduğunu söyleyen Avukat Mehmet Alperen Gökhan, "Konu Yargıtay'a taşınıyor. Yargıtay da aynen bu şekilde diyor ki; evet, sen aracını usule uygun olarak bir servise teslim etmişsin. Ve bu teslim sonrasında da aracının kazaya sebep olmasında bir kusurun yoktur, diyerek araç sahibini haklı buluyor" diye konuştu.

TRT Haber'in haberine göre, Yargıtay'ın kararı sonrası, sigorta şirketi, kazanın bedelini alkollü olarak aracı kullanan servis çalışanına ödetti. Bu karar benzeri davalar için emsal oldu.

ARACIN TESLİM EDİLECEĞİ HER NOKTADAN BELGE İSTENMELİ

Avukat Gökhan, bu tip durumlarda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

"Araç sahibinin aracı teslim ettiği yerle arasında bir sözleşmesel ilişki var mı? Mesela; servise verdiğinizde bir teslim tutanağı, aracınızı uzun süreli kiraladığınızda uzun süreli bir kira sözleşmesi gibi aranızda yazılı bir metin olduktan sonra ve aracı verdiğiniz kişinin kusurunu da ispat edebiliyorsanız, artık sizin hukuken sorumlu tutulmanız mümkün değildir demiş Yargıtay."

Çaldıkları aracı öyle bir değiştirdiler ki ekspertiz de bile gerçek ortaya çıkmadı 7 ay önce Konya’dan satın aldığı araçla ilgili gerçeği öğrenen adam şoke oldu. İkinci kez ekspertiz firmasına aldığı arabaya götüren adam aracının çalıntı olduğunu öğrendi.

Tamircide çalışan 15 yaşındaki çocuk drift atarken kalabalığın arasına daldı: 3 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk çalıştığı işyerine tamir için bırakılan otomobili patronundan izinsiz alıp, drift yaparken kalabalığın arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü ve güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedilen kazada 3 kişi yaralandı.

Oto tamircisi öyle bir şey yaptı ki herkes şaşırdı Kayseri'de oto tamirciliği yapan 23 yaşındaki Yasin Abravcı, kurduğu sistemle otomobilini cep telefonu yardımıyla çalıştırabiliyor. Abravcı, lüks otomobillerde bile olmayan ve cep telefonu ile kullanabildiği özelliklerle aracın farlarını, bagaj kapağını yönetebilirken, duman kiti ve egzozdan alev atma sistemi ile görenlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Hasar sigortası ödemeleri tamircinin hesabına yatacak Araç sigorta ödemelerinde yeni dönem başlıyor. Yayınlanan ek genelgeye göre sigorta şirketleri hasar durumunda sigorta bedelini artık araç sahibine değil araba tamircilerine verecek.