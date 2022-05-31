Türkiye Gazetesi

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da artmaya başladı. Bu çerçevede, sıcaklıkların 29 ile 32 dereceleri gösterdiği Sakarya’nın turizm ilçesi Karasu’da tatilciler ve bölge halkının yanı sıra çevre illerde kalan vatandaşlar da kendilerini sahile attı. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazı vatandaşlar da kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Ailesiyle birlikte denize gelen Yunus Eymen Samasti, denize girmeyi ve kumda bronzlaşmayı özlediğini belirterek yaza olan özlemini aktardı.

Denizin soğuk olduğunu söyleyen Hüseyin Kaptan da pandemiden sonra ilk defa denize girdiğini belirtti.

“YAŞLANDIK ARTIK, DENİZE GİRMİYORUZ AMA PARKTA OTURARAK TADINI ÇIKARTIYORUZ”

İlçede yazlıklarının olduğunu ve her yaz döneminde geldiklerini belirten Safinaz Cinal, “Karasu’da yazlık evimiz var. Karasu’yu çok seviyorum. Her yaz sezonu geliyorum. Karasu çok güzel, İstanbul’a yakın, bize göre düzayak bir yer, insanları da iyi. Eğleniyoruz, yürüyüş yapıyoruz, oturuyoruz, çok güzel bir tatil yeri” derken Remziye Ay da, “İstanbul’dan Karasu’ya 15 yıl önce geldim ve yerleştim. Yaşlandık artık, denize girmiyoruz ama parkta oturarak tadını çıkartıyoruz. Karasu’yu çok seviyorum” dedi.

Meteoroloji il il sıraladı! Hem kuvvetli sağanak hem de kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji 31 Mayıs 2022 hava durumu raporunu yayımladı. Aktarılan bilgilere göre bugün öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Mayıs ayının son gününde hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 12 derece üstünde devam edeceğini söyleyen uzmanlar, haziran ayında da sıcaklıkların yüksek seyredeceğini belirtti

Sıcak havayı gören sahile koştu Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı sıcak hava dalgası yurda giriş yaptı. Hissedilen hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulunca vatandaşlara çareyi denize girmekte buldu. Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Kızkalesi sahilinde yoğunluk yaşandı.

Feci kaza: Sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı İzmir'de küçük bir kız sahile gitmek isterken tramvayın altında kalıp feci şekilde yaralandı. Tedavi altına alının kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.