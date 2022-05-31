Türkiye Gazetesi

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde üzerinde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan fabrikanın kazası 13.00 sıralarında patladı. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.

Yangın sonrası siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken, bir çok noktadan görüldü. Yangına Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ettiler.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Alevler kısa sürede bastırılırken, patlamada bir işçi hayatını kaybetti, yaralanan 3 işçi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldü bildirildi.

Yağ kazanında korkutan patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi Sakarya'da bir fabrikanın yağ kazanında patlama meydana geldi. Olay sonrası fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi.

Tuzla'da bir tersanede patlama: Çok sayıda yaralı var Tuzla'da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu. Olayda 5 işçi yaralandı.

3 kişinin öldüğü Tuzla'daki patlamada 2 kişi tutuklandı Tuzla’da dün akşam saatlerinde bir iş yerinde yaşanan patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti... Patlamaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 2 kişi akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.