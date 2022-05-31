Türkiye Gazetesi

Batman'daki bir düğünde düzenlenen cenaze töreni sosyal medyada gündemin ilk sıralarına oturdu. Damat Serdar Ulu'nun yakın arkadaşları, düğünde unutulmayacak bir sürprize imza attı. Ulu'nun yakın arkadaşları, düğün salonuna ellerinde 'acı kaybımız' yazan bir çelenk ile girip cenaze merasimi düzenledi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

"ACI KAYBIMIZ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, davetliler salonda eğlenirken bir grubun ellerinde çelenklerle düğün salonuna girdiği görülüyor. Üzüntülü bir ifadeyle düğün salonuna giren damadın arkadaşları, ellerindeki 'Acı kaybımız' yazılı çelenk ile salona ağır ağır girerek adeta bir cenaze töreni havası oluşturuluyor.

Davetliler neler olduğunu anlamaya çalışırken, olayın damadın arkadaşlarının şakası olduğu ortaya çıkıyor ve eğlence kaldığı yerden devam ediyor.

Damadın arkadaşları düğünde yaptıkları şakayla sosyal medyanın gündemine oturdu

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyada çok sayıda paylaşılan görüntüler farklı yorumlara neden oldu. Bir grup şakayı modası geçmiş buldu ve komik olmaması bakımından eleştirdi. Çok sayıda kişi ise düğündeki cenaze şakasını beğendiğini ifade ederek videoyu beğenip kendi hesaplarında paylaştı.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK"

Damada cenaze merasimi sürprizini organize eden damadın arkadaşı Vadet Aker, Sabah'a konuştu.

Aker, "Genellikle evlenen arkadaşlarımız bekarlarla artık vakit geçirmemeye başlıyor. Birçok arkadaşımız evlendikten hemen sonra eskisi gibi bizlerle dışarı çıkamazken çoğu zaman onları ortamımıza davet ettiğimizde ise değişik bahanelerle bizleri ekiyorlar. Bu düğünde ise çok sevdiğimiz yakın arkadaşımız olan Serdar'a sürpriz yaparak farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

Sağdıçlardan görülmemiş ‘damat şakası’ Manisa’nın Gördes ilçesinde düğün öncesi sağdıçlardan damada şaka üstüne şaka yapıldı. İple araba çeken, acı biber yedirilen damat “Yandım. Düğün zor iş” diyerek arkadaşlarına sitem etti.