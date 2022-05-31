Türkiye Gazetesi

Hayvanat bahçesi görevlileri, Hang Hang’ın nemli ve sıcak havadan bunaldığı için pençelerini yalayıp yelelerine sürdüğünü, böylece farkında olmadan benzersiz bir tarz ortaya çıkardığını ifade ettiler.



Nostaljik görünüm ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Bazı ziyaretçiler “Aslan, sarışın süper modellere benziyor” yorumunda bulundu.

Çin’in güneyindeki Guangzhou şehrinde dün hava sıcaklığı 32 derece, nem oranı ise yüzde 89’du.

Nehirden zıplayan timsah genç adamı ikiye böldü! Görenler gözlerine inanamadı Malezya’da yaşanan olay bölge halkının paniklemesine neden oldu. Nehirden zıplayan bir timsah, nehri geçmek isteyen Abdul Kadir adlı adamı ikiye bölerek öldürdü. Genç adamın kemikleri ekipler tarafından nehirde bulunurken, nehre girişler yasaklandı.

Görenlerin ilgi odağı oldu: Şampiyonluk için saçlarını bordo maviye boyadı Kocaeli’de yaşayan 31 yaşındaki koyu Trabzonspor taraftarı Ünal Demirci, şampiyonluk coşkusuyla saçlarını bordo maviye boyattı. Demirci, saçlarıyla gittiği yerlerde ilgi odağı oluyor.