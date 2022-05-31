Türkiye Gazetesi

İlkokulda öğretmenlik yapan 28 yaşındaki genç bindiği otomobilden inemedi. Siverek'te öğle saatlerinde Siverek - Güvenli Kırsal Mahallesi yolunun 5’inci kilometresinde meydana gelen kazada Yunus K. (29) İdaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile birlikte Emrah Efe (28) yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aklanırken, kazada ağır yaralanan Emrah Efe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İMAM-HATİP İLKOKULUNDA ÖĞRETMENDİ

Hayatını kaybeden Emrah Efe’nin Siverek Güvenli Hakkı Bucak İmam Hatip İlkokulunda görevli öğretmen olduğu öğretinlerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Saldırı hazırlığındaki canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı “canlı bomba”, Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı. Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu

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