Türkiye Gazetesi

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy’de olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.P. ile iş yerine gece saatlerinde giden M.B. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. G.P.’nin engel olmaya çalışmasına rağmen sözlü tacizlerine devam eden M.B. rahatsızlık vermeye devam ederken, G.P. evine gideceğini söyleyerek şahsı dışarı çıkardı ve daha sonra kendisi de çıktı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

İş yerini kilitlemek üzere arkasını dönen G.P.’ye daha sonra olay yerini terk edeceğini düşündüğü şahıs tarafından piknik tüpüyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası kanlar içinde yere yığılan G.P. ,M.B. tarafından yerdeyken başına tekme darbeleri almaya devam etti. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Başından aldığı darbe ile yaralanan G.P., olayın ardından çevredekiler tarafından evine götürüldü; ancak saldırı bununla da bitmedi.

SÖZLÜ TACİZE DEVAM ETTİ

İddiaya göre, bu kez de piknik tüpüyle yaraladığı G.P.’nin evine gelen M.B. evinin bahçesine girerek sözlü tacizlerine devam etti. Mağdurun durumu ihbar etmesi üzerine jandarma ve ambulans ekipleri geldi. Ekipler tarafından yakalanan M.B. gözaltına alınırken, G.P. ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

M.B. ise jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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