Türkiye Gazetesi

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Raziye Oskay’ın acılı ailesi ile tutuklu sanık Barış Can U. taraf avukatları ile Oskay’ın ailesi katıldı. Duruşmada psikolojik sıkıntıları olduğunu öne süren Barış Can U. “Ben olaydan dolayı psikolojik sıkıntı yaşıyorum. Yazılı savunma yapacağım. Diyeceğim bir şey yok. Aileye başsağlığı diliyorum” dedi. 11 yıldır kızını sürekli tehdit edildiğini söyleyen Baba Murat Oskay, “11 yıldır kızım hep içine kapanık bir şekilde yaşadı. Kızımı hep korkutarak, tehdit ederek sindirmeye çalıştı. Kızımı daha önce İzmir'e kaçırdı. Evimize silahla saldırdı. Bir dönem uzaklaştırma kararları alındı ama yine de kızımı rahat bırakmadı. En son kızımı öldürdü. En ağır cezayı almasını istiyorum” şeklinde konuştu.

“KIZIM KURTULDUN”

Anne Fatma İsmet Oskay ise sanığın kızını hiç rahat bırakmadığını vurgulayarak, “Kızım yıllardır hep bu şahsın korkusuyla yaşadı. Sürekli kızımı tehdit etti. Biz bu caniden çok çektik. Benim yavrum zaten yaşarken öldü. Ben anne olarak öldüğü anda kızımın yanına gittiğimde 'kızım kurtuldun' dedim. Düşünün artık öyle bir noktaya gelmiştik, bir anne bunu nasıl söyler. Zaten kızım öldürüleceğini biliyordu. Ölmeden önce 17 gün önce mezarı ziyarete gittik. Orada 'anne yakında ben de buraya geleceğim' dedi. 17 gün sonra kızım öldürüldü. Ben kızıma 24 sene emek ettim. Saçının teline zarar gelmesin diye yıllarca uğraştım. Biri çıktı geldi ve işine giden kızımı evimizin önünde 11 kurşun sıkarak, katletti. Kızımın öldüğünü duyunca dünyam yıkıldı. Bu şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

DURUŞMA 28 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Taraf avukatları ile tanıkları da dinleyen mahkemeye heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Mersin’in Merkez ilçesinde 10 Ocak 2022 tarihinde sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Raziye Oskay, eski nişanlısı Barış Can U. tarafından 11 kurşunla vurulup katledildi. Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Barış Can U. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Mersin’de öğrenci servisi ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Mersin Silifke'de öğrenci servisi ile tır bir anda çarpıştı. Feci kazada servis şoförü ile bir öğrencinin ağır, toplamda 11 yaralının olduğu öğrenildi.