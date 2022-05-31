Türkiye Gazetesi

Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri dün gece etkili olan dolu yağışının ardından tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlattı. İl Merkezine bağlı Çamağzı, Akbelen, Yazıbaşı ve Çökelikkışla köylerinin bulunduğu alanda ekili tarım arazilerinin yanı sıra meyve ağaçlarının hasar gördüğü tespit edildi.

ÜZÜM BAĞLARI DA ETKİLENDİ

Dolu yağışından üzüm bağlarının da etkilendiği gözlemlendi.

Tokat’ın Niksar, Erbaa ve Turhal ilçelerinde de zarar gören alanları tespiti için çalışma başlatıldı.

Zararın boyutu bölgede inceleme yapan ekiplerin çalışmasının ardından açıklanması bekleniyor.

Erzurum beyaza büründü, dolu yağışı ilçe merkezini olumsuz etkiledi Erzurum’un Oltu ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Mayıs ayında dolu yağdı Hatay’da mayıs ayında misket büyüklüğünde dolu yağdı.