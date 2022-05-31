Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, infaz işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Kaftancıoğlu’nun burada yapılacak resmi işlemlerinin ardından denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden cezaevinden çıkarıldı.

CEZASI YARGITAY TARAFINDAN ONANMIŞTI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamıştı.

'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından aldığı hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine geldi.