Türkiye Gazetesi

İstanbul Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda saat 19.30 sıralarında dehşet dolu anlar yaşandı. Meydana elinde plastik orakla gelen Abdullah Cihat Turan P. (28), üzerine tiner dökmeye başladı. Genç, vatandaşların durdurmaya çalışmasına rağmen kendini ateşe verdi.

Esnaf, yangın tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin vücudunda 2. ve 3. derece yanık tespit edildi. Hayatli tehlikesi bulunan Turan P'nin pantolonunun cebinde Konya'da geliş otobüs bileti bulundu.

Ayrıca yanan poşetindeki tablet de polis tarafından muhafaza altına alındı. Olayın sebebi araştırılıyor.

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