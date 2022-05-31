Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi’nde çiftçi Mustafa Yüksel’in zeytin tarlasındaki sondaj kuyusundan çıkan siyah ve yanıcı maddenin, çok kaliteli petrol olduğu tespit edildi. Söz konusu sıvıdaki petrol oranının yüzde 6 olduğu öğrenildi.

"YÜZDE 6'SI ÇOK KALİTELİ PETROL"

Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde bir çiftçiye ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan yanıcı ve petrole benzer siyah sıvı ile ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinin (TPAO) analiz sonuçları açıklandı. TPAO’nun analiz sonucuna göre, çıkan sıvının yüzde 94’ü su, yüzde 6’sı ise petrol olduğu öğrenildi. Çıkan sonuçlara göre, TPAO’nun bölgede sondaj çalışması yapacağı öğrenildi.

TPAO KUYU AÇMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK

Salihli'ye bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Yüksel'in tarlasındaki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvıdan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri 2 gün önce numune almıştı.

Analiz sonuçları ile ilgili müjdeli haberi ise AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen verdi. “Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi” diyen Bilen, “Alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen siyah sıvının yüzde 94’u su, yüzde 6’sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi. TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlatacak. İnşallah büyük bir oranda rezerve ulaşırız” diye konuştu.

Manisa'da heyecanlandıran olay: Su beklerken petrol fışkırdı Manisa'da bahçesini sulamak isteyen çiftçi çeşmeden gelen siyah sıvıyla şaşkınlık yaşadı. Gelen sıvıya ateş tutan çiftçi maddenin tutuşması ile bir şok daha yaşadı. Durum ekiplere bildirilince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri sıvıdan numune aldı. Numuna sonuçlarını bekleyen çiftçi ile beraber bir şehri 'Manisa'da petrol mü bulundu' merakı sardı.

İki ilde petrol hamlesi: İzin çıktı! Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü Mardin ve Şırnak illerine petrol arama ruhsatı verdi.