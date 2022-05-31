Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'nde baba dehşeti yaşandı. Psikolojisinin bozuk olduğu iddia edilen R.C.S. (42), biri 7, diğeri 3 olmak üzere iki oğlunu bıçakladı. Ardından kendini iple astı.

Akşam vakti işten eve dönen anne A.S. (37) uzun süre zile bastı ancak kapıyı açan olmadı. Durumdan şüphelenen kadın, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. İhbar sonrası bölgeye jandarma ekipleri geldi. Ekipler, kapıyı kırarak daireye girdi. Yapılan incelemede R.C.S. ile büyük oğlu A.S'nin öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan R.S. ise hastaneye kaldırıldı.

Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren anneyi sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Jandarma, olayın perde arkasını araştırıyor.

Uyuşturucu kavgası babayı 'evlat' katili yaptı Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasap dükkanında tartıştığı babası Recep Temel tarafından tabancayla başından vurulan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil baba, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bir babanın evlat çığlığı: Uyuşturucu batağındaki çocuklarını anlatırken kendinden geçti Uyuşturucu batağındaki evlatlarını anlatan acılı baba, üzüntüyle kendinen geçip isyan etti. Çocuklarının madde almak için hırsızlığa da bulaştığını söyleyen baba, yardım istedi.

Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı Kırıkkale'de lastiği patlayan kamyon, kontrolden çıkınca tırla çarpıştı. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.