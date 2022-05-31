Türkiye Gazetesi

Çorum’da bir kişi kendisinden boşanmak isteyen karısını sokak ortasında darp ederken olaya tepki gösteren baldızına kurşun yağdırdı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden kadın canından oldu. Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19. Sokak’ta yaşandı. Ö.C.Ö. (32) annesi Y.T. ve kız kardeşi E.T. (27) ile çocuğunu görmeye gitti.

KADES'TEN YARDIM ÇAĞIRILMASINI İSTEMİŞTİ

Ö.C.Ö. sokakta boşanma aşamasındaki eşi E. Ö. (35) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., boşanma aşamasındaki eşini dövmeye başladı. Ablasının eniştesi tarafından darp edilmesine tepki gösteren E.T. annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada E. Ö. yanında bulunan tabanca ile baldızı E.T.’ye ateş etmeye başladı.

TALİHSİZ KADIN KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Sırt, boyun ve koluna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan E.T., ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. E.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardında kaçarak kayıplara karışan Emrah Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Eşini öldürüp baldızını yaralayan şahıs intihara kalkıştı Mersin'de bir kişi, kendisini terk eden karısını öldürdü. Gözü dönen zanlı, baldızını da ağır yaraladı. Ardından intihara kalkışan şahıs, hastanee hayat mücadelesi veriyor.

Eşini, kaynanasını ve baldızını öldürdü, intihar etti Mersin'in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasındaki 9 yıllık eşi ile birlikte kayınvalidesi ve baldızını öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahsın, daha önce mahkeme kararı ile 30 gün evden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.