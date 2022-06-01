Türkiye Gazetesi

Yürekleri ağza getiren kaza, Bayburt- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Selçuk Taş idaresindeki 69 AAF 970 plakalı otomobil, akaryakıt almak için akaryakıt istasyonuna girmek istedi ama freni tutmayınca pompaya çarptı.

CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR OLUŞTU

Korkunç kazada sürücü ile yanında bulunan arkadaşı Ahmet Tayfur yaralandı. Yürekleri ağza getiren kazada akaryakıt istasyonunda ve araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralılar ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Şanlıurfa'da feci kaza! 28 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti Şanlıurfa’nda öğretmenleri taşıyan otomobil bir anda takla attı. Kazada 28 yaşındaki bir öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Otobüs devrildi: 2'si ağır 27 yaralı Afyonkarahisar’da bir yolcu otobüs sürücüsünün kontrolünden çıktı ve devrildi. Feci kazada otobüs içinde bulunan 27 yolcu yaralandı. Yaralıların 2 'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kuşadası'nda feci kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanan 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.