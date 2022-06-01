Türkiye Gazetesi

Sultanbeyli’de dün akşam saatlerinde iddiaya göre ilçedeki bir telefoncuya giren 18 yaşındaki N.S., dükkanda V.U. tarafından tacize uğradı. Genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı. Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri, dükkanın bulunduğu caddeye geldi.

Dükkanının camları kırılırken, dükkan sahibi linç edilmek istendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Öfkeli mahalle sakinleri ile kendilerini engellemeye çalışan polis arasında da gerginlik yaşandı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Sultanbeyli Kaymakamlığı da olayla ilgili bir açıklama yaparak gözaltına alınan V.U. hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "İlçemiz halkından T.S adlı vatandaşımız, 2004 doğumlu kızı N.S'nin, V.U. adlı vatandaş tarafından iş yerinde taciz edildiği iddiasında bulunmuştur. Şüpheli, güvenlik güçlerimizce yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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