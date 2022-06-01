Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir adam, yolun karşısına geçmek isterken tırın kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı adamın yardıma koşarken, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası çevrede büyük panik yaşanırken, tır şoförünün araçtan inmemesi göze çarptı.

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Şoka giren sürücünün dakikalarca etrafa baktığı görülürken, yaralı ilk olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı: Çok sayıda yaralı var Ankara’da, otomobil ile dolmuşun çarpışması sonrası, 20 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle dolmuşun defalarca kez takla attığı öğrenildi.

Motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü Sakarya’da kontrolden çıkan motosiklet önce elektrik direğine ardından kaldırımda yürüyen gence çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.