Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgecan Özkan (32) annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşkıran (27) ile çocuğunu görmeye gitti. Özgecan Özkan sokakta boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Özkan. (35) ile karşılaştı. Özgecan Özkan ve Emrah Özkan Arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Özkan boşanma aşamasındaki eşini darp etti. Ablasının eniştesi tarafından darp edilmesi üzerine tepki gösteren Ezgi Taşkıran, annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah Özkan yanında bulunan tabanca ile baldızı Ezgi Taşkıran’a ateş etmeye başladı. Sırt, boyun ve koluna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Ezgi Taşkıran, kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yaşanan olayın ardından kaçarak kayıplara karışan Emrah Özkan’ın yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürerken Ezgi Taşkıran’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Anadolu Kültür Vakfi'nda Ezgi Taşkıran için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Ezgi Taşkıran’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Törenin ardından Ezgi Taşkıran’ın cenazesi Kadıderesi köyünde toprağa verildi.

YÜREK BURKAN DETAY

Olayla ilgili soruşturma devan ederken, hayatını kaybeden Ezgi Taşkıran’ın nişanlı olduğu ve Temmuz ayında evleneceği öğrenildi. Ezgi Taşkıran’ın düğünü için hazırlık yaptığı belirtildi.

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