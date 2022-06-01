Türkiye Gazetesi

Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde çiftçilikle uğraşan Hasan Yuva, 5 gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve Kırım Kongo Kanamalı ateşi (KKKA) şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yuva hayatını kaybetti.

BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bir kişide Diyarbakır'da hayatını kaybetti. Diyarbakır'dan koyunlarını otlatmak için Sivas'ın Divriği ilçesine gelen 53 yaşındaki Remzi Polat da rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Polat yaşam mücadelesini kaybetti. Polat'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kentte bu yıl 506 kişi kene ısırması şikayetiyle hastaneye başvurmuş, 12 kişide Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı tespit edilmişti. Geçen yıl ise 8 kişinin keneden hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Kene kabusu geri döndü: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle tedavi gören kişi kurtarılamadı Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan 67 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Kenenin ısırdığı 18 yaşındaki genç öldü Malatya’da kenenin ısırdığı 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede öldü.

Uzman isimden korkutan kene uyarısı: Bu seneki vakalar sıkıntılı ve hızlı seyrediyor Havaların ısınması ile birlikte Türkiye'de kene ısırmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) vakaları arttı. Can kaybı ve yeni vaka haberlerinin gelmesi ile birlikte uyarıda bulunan Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Maalesef bu seneki vakalarımız biraz sıkıntılı ve hızlı seyrediyor. Ölümcül kanama riski biraz daha fazla" dedi.