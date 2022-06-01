Türkiye Gazetesi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alan, uyuşturucu bulunduran kişilerin yakalanması, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ele geçirilmesi amacıyla; Eskişehir kent merkezi, Alpu ilçesi ile Afyonkarahisar ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün (KOM) aylarca süren titiz çalışması neticesinde; Eskişehir kent merkezinde 15 şüpheli, Alpu ilçesinde 20 şüpheli, Bursa’da 1 şüpheli ve Afyonkarahisar’da da 1 şüpheli olmak üzere toplam 37 şüphelinin ev ve araçlarında eş zamanlı arama yapıldı.

150 JANDARMA PERSONELİ KATILDI

150 Jandarma personeli ve Narkotik Köpek Timleri’nin katılımı ile yapılan aramalarda; 175 gram metamfetamin, 160 gram bonzai, 5 gram kokain, 171 adet sentetik uyuşturucu hap, 7 kök ekili kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 33 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 3 adet kuru-sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 31 adet mermi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet fişek, 4 adet pala, 6 adet sustalı ve kelebek tabir edilen bıçak ile 2 adet jop ve 19 adet cep telefonu ele geçirildi.

28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde arama yapılan ev ve araçlarda suç unsuru bulunan 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin haklarında “Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak” ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’’ suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyetten FETÖ operasyonu: 4 gözaltı Emniyet Genel Müdürlüğü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Manisa'da "Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulunan 4 şüpheliyi gözaltına alındığını bildirdi.

Denizli’de düzensiz göçmen operasyonu: 85 kişi yakalandı Denizli’de düzensiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 85 kişi yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.