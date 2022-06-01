Türkiye Gazetesi

Şırnak Uludere Yemişli köyü yolu kan gölüne döndü. Sebebi ise acı bir kaza... Azat Dikmen (26) idaresindeki Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) personelinin bulunduğu kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Savrulan kamyonet, şarampole yuvarlandı.

Dikmen’in yanı sıra kamyonetteki Muhammet Mehdi Altürk (21), Nurettin Yıldız (54), Özcan B. (24) ve Fikret A. (29) ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak Dikmen, Altürk ve Yıldız yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da feci kaza! 28 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti Şanlıurfa’nda öğretmenleri taşıyan otomobil bir anda takla attı. Kazada 28 yaşındaki bir öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var Şanlıurfa'da iki araç birbirine girdi. Kazada iki kişi öldü, beş kişi de yaralandı.