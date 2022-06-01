Mersin’in Tarsus ilçesinde mahalleden geçen DSİ'ye ait kanaldaki su, kırmızı renge büründü. İlçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait kanaldaki su, bilinmeyen nedenle bir süre kırmızı renge büründü.
Akıntının ardından kırmızı renk dağıldı ve su yeniden berraklaştı. Kimyasal atık veya hayvan kesimi şüphesi üzerinde duran yetkililer bölgede inceleme başlattı.
Haliç’te endişelendiren görüntü: Suyun rengi kahverengiye döndü "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin rengi yer yer değişti. Özellikle iç kısımlarda suyun kahverengiye dönüştüğü gözlendi.
Burdur Gölü'nde suyun rengi değişti Burdur Gölü'nde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın bölgede suyun rengi değişti.